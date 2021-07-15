Народный артист РФ, болельщик «Спартака» Денис Мацуев в разговоре с «СЭ» прокомментировал критику в адрес бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

«Я прекрасно знаю этого человека и его характер. Он родился на Кавказе, где слово дороже всего. Люди только со временем поймут, в какой неприятной истории они участвуют — травле нашего тренера. Время все рассудит и расставит по своим местам. Прощаться тоже нужно уметь. От любви до ненависти один шаг. Слава богу, Станислав Саламович не показывает своих эмоций. Но я чувствую, что он обижен. Критика в его адрес не совсем заслуженна. Когда проигрываешь — виноваты все. А у нас получается, что сакральной жертвой является один человек», — сказал Мацуев «СЭ».

8 июля РФС объявил о расторжении контракта со Станиславом Черчесовым, который возглавлял сборную России с августа 2016 года. Соглашение с 57-летним специалистом действовало до 30 декабря 2022 года.

Под его руководством команда вышла в 1/4 финала домашнего ЧМ-2018, а также заняла последнее место в группе В на Евро-2020 и не вышла в плей-офф турнира.