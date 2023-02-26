Кавазашвили прокомментировал возможный вызов Дзюбы в сборную России

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал возможный вызов игрока «Локомотива» Артема Дзюбы в сборную России.

«Я ничего не думаю. Что я должен думать о Дзюбе, который еще в «Локомотиве» не играл. О какой сборной может быть разговор сейчас. Мало кто чего говорит. Какой может быть разговор сейчас об этом? Карпин будет в сборную брать, не будет. Дзюбе 35 лет уже, какая на хрен сборная? Вы что говорите? О какой сборной вы можете сейчас говорить? Скажи, пожалуйста, что полезного он сделал за «Локомотив» в матче со «Спартаком» кроме одного момента, когда ему в голову попал мяч, от штанги мяч вратарю пришел в руки? Он вышел один на один по левую сторону и ударил вместо того, чтобы перебросить левой ногой. Все. Я не запомнил больше ничего», — приводит слова Кавазашвили «ВсеПроСпорт».

34-летний Дзюба делит статус лучшего бомбардира в истории сборной России с Александром Кержаковым, который уже завершил карьеру футболиста. На счету обоих форвардов по 30 мячей за национальную команду.

22 февраля «Спартак» обыграл «Локомотив» (1:0) в первом матче FONBET Кубка России. Ответный матч состоится 27 февраля. Начало — в 20:00 по мск.