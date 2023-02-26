Технический директор «Торино»: «Миранчук занят подготовкой к игре с «Ювентусом»

Технический директор «Торино» Давиде Ваньяти прокомментировал возможный вызов российского полузащитника Алексея Миранчука на товарищеский матч сборной России против команды Ирана.

«Миранчук и сборная России? Эти разговоры сейчас неуместны. Алексей занят подготовкой к игре с «Ювентусом», — приводит «РБ Спорт» слова Ваньяти.

Сегодня, 26 февраля, стало известно, что сборная России сыграет с Ираном в рамках товарищеского матча. Встреча состоится 23 марта 2023 года в Тегеране.

В товарищеских матчах российской команды с Узбекистаном и Таджикистаном в 2022 году Миранчук участия не принимал.