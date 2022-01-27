Карпин признался, что новый тренер «Спартака» Ваноли произвел на него очень приятное впечатление

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о знакомстве со своим коллегой из «Спартака» Паоло Ваноли.

«Познакомился с тренером «Спартака» Паоло Ваноли, — сказал Карпин в интервью радио «Первое спортивное». — Очень приятное впечатление произвел, очень грамотно расставил акценты, весь посыл, который он хочет дать «Спартаку», мне кажется очень правильным, очень корректным. У нас с ним состоялась очень хорошая беседа, обмен мнениями.

Те тренировки, которые я увидел у «Спартака», меня очень порадовали. Думаю, что чисто физически игроки «Спартака» будут готовы хорошо, назовем это так. Понятно, что не только от физической готовности все зависит, но то, что я увидел, придает уверенности в том, что физически игроки «Спартака» будут готовы лучше, чем они были готовы. Произошла смена тренерского штаба, и, как я увидел, произошла смена тренировочного процесса».

Ваноли ранее заменил Руя Виторию на посту главного тренера «Спартака».