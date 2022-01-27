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Сегодня, 21:15

Валерий Карпин о FAN ID: «Это как минимум неудобно»

Валерий Карпин высказался о введении FAN ID в российском футболе
Евгений Петров
Корреспондент
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказал свое отношение к введению паспорта болельщика (FAN ID).

«Честно говорю, не вдавался в эти подробности, — сказал Карпин в эфире радио «Первое Спортивное». — Не очень понимаю, что это такое. В чем задумка, в чем смысл, для чего это, хорошо это или плохо. Не изучал этот вопрос. Я так понимаю, что болельщики против FAN ID, потому что это какой-то контроль, и они против этого контроля. И опять же, мне так кажется, что это прежде всего неудобство. Если я завтра захочу пойти на какой-то футбол, не будучи главным тренером сборной России...

Если мой тесть, любитель футбола, приехал, например, в Ростов и в Санкт-Петербург, и захотел пойти на футбол, то он, я так понимаю, не сможет пойти без FAN ID. По мне это катастрофа. Где это оформить? Что для этого нужно делать? Я не владею информацией. У нас люди часто не знают, где купить билет на футбол, а вы сейчас говорите про FAN ID. Я не думаю, что это на каждом углу можно сделать. Мне сложно об этом говорить и рассуждать, но я понимаю, что это как минимум неудобно. Не говорю сейчас о контроле, кто кого будет контролировать и зачем. С точки зрения удобства не очень понимаю, как это будет выглядеть».

Ранее стало известно, что фанаты ряда клубов РПЛ из-за введения паспорта болельщика приняли решение бойкотировать матчи.

Валерий Карпин
Fan ID (паспорт болельщика)
Сборная России по футболу
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