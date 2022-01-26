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Сегодня, 17:50

Первушин возглавил юношескую сборную России

Денис Первушин стал старшим тренером юношеской сборной России
Карен Саркисян
Корреспондент

Денис Первушин назначен старшим тренером сборной России, составленной из игроков 2006 года рождения, сообщает официальный сайт РФС.

Сегодня 45-летний специалист отправился с юношеской сборной на учебно-тренировочный сбор в Испанию. 1 и 3 февраля команда проведет две контрольные игры с бельгийцами.

Первушин начал свою тренерскую карьеру в 2004 году в ДЮСШ ЦСКА. В конце 2017 года тренер перешел в «Чертаново», где возглавил выступавший в ПФЛ второй состав клуба. После он работал с юношеской командой, которая под его руководством стала первым чемпионом Юношеской футбольной лиги, а затем до ноября 2021 года возглавлял главную команду «Чертаново» в ФНЛ и ФНЛ-2.

Источник: https://rfs.ru/news/215186
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