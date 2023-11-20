В эфир попала реакция Карпина на песню «Валера» после матча Россия — Куба

В эфир попала реакция главного тренера сборной России Валерия Карпина на песню «Валера-Валера» исполнительницы Афродиты.

Певица выступила на стадионе в Волгограде сразу после финального свистка в матче Россия — Куба (8:0).

Камеры зафиксировали выражение лица тренера сборной, который не выглядел радостно.

Сборная России одержала вторую самую крупную победу в истории национальной команды. В июне 2019 года сборная разгромила Сан-Марино со счетом 9:0.