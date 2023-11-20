Карпин: «Сегодня сборная сыграла так, как нужно, поэтому и счет 8:0»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился впечатлениями от разгромной победы над Кубой (8:0) и ответил на вопрос о возможном матче с одной из команд Медиалиги.

— Ранее вас спрашивали про возможный матч против команды из Медиалиги. Вы сказали, что в этой игре не было бы спортивной составляющей. Сегодня счет 8:0. Не кажется, что в матче против условной сборной Медиалиги было бы не меньше спортивной составляющей, чем сегодня?

— Я свое мнение не изменил. Да, 8:0. Но я уже говорил про пример с Кенией, с ней сыграли 2:2. Тут не только от соперника зависит, но и от нас. Сегодня сыграли так, как нужно было. Поэтому и счет 8:0. Возможно, кубинцы пониже уровнем. Но можно было и сборную Кубы не обыграть, и команду Медиалиги можно не обыграть.

— Как оцените состояние волгоградского газона, в целом антураж матча и пребывание в Волгоградской области?

— Нас великолепно встретили, антураж матча — сумасшедший, запредельный. Слова благодарности всем, кто организовывал и кто пришел. Наверное, болельщики тоже внесли какую-то лепту в счет 8:0. Приятней играть при такой поддержке. По поводу поля были опасения, когда нам присылали видео газона, плюс шел дождь постоянно, но поле выдержало два тайма. Никаких нареканий быть не может.

— Из всех матче в 2023 году какой можете выделить по самоотдаче?

— Очень просто — Камерун.

— А если топ-3?

— Камерун, Иран и либо Ирак, либо Куба.

Матч Россия — Куба прошел в Волгограде, «Волгоград Арену» посетили 40 706 зрителей.