Карпин: «Почему не пою гимн России? Зато я пою «Валеру-Валеру»
Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, почему он не поет гимн страны.
— В эфире телевидения вы сказали, что недовольны. Как можно быть недовольным, выигрывая с таким крупным счетом?
— Меня спросили, всем ли я доволен. Я сказал, что не всем. Концовка первого тайма не понравилась, минут 7-8, хоть и забили третий гол.
— Раз за разом при исполнении гимна Российской Федерации вы не поете его. Почему?
— Не знаю, нипочему.
— Но слова вы же знаете.
— Все знают. Кто-то поет, кто-то не поет.
— Гимн — один из символов государства. Вы все-таки подаете пример.
— Зато я пою «Валера, Валера».
— Как оцените игру дебютантов сборной после сегодняшнего матча — Черников, Кривцов?
— Нормально, обыкновенно. Какие-то вещи для них новые, они провели с нами первые тренировки, но надо оценивать, когда счет в большей степени 0:0. Уровень соперника тоже оказывает большое влияние. Одно дело — играть против Камеруна, другое — против Кубы. Хотя Кубу тоже надо еще обыграть, как мы видели на примере Кении.
Россия разгромила сборную Кубы в товарищеском матче в Волгограде со счетом 8:0.