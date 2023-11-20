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Карпин: «Почему не пою гимн России? Зато я пою «Валеру-Валеру»

Карпин пошутил на вопрос о том, почему не поет гимн России
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, почему он не поет гимн страны.

— В эфире телевидения вы сказали, что недовольны. Как можно быть недовольным, выигрывая с таким крупным счетом?

— Меня спросили, всем ли я доволен. Я сказал, что не всем. Концовка первого тайма не понравилась, минут 7-8, хоть и забили третий гол.

— Раз за разом при исполнении гимна Российской Федерации вы не поете его. Почему?

— Не знаю, нипочему.

— Но слова вы же знаете.

— Все знают. Кто-то поет, кто-то не поет.

— Гимн — один из символов государства. Вы все-таки подаете пример.

— Зато я пою «Валера, Валера».

— Как оцените игру дебютантов сборной после сегодняшнего матча — Черников, Кривцов?

— Нормально, обыкновенно. Какие-то вещи для них новые, они провели с нами первые тренировки, но надо оценивать, когда счет в большей степени 0:0. Уровень соперника тоже оказывает большое влияние. Одно дело — играть против Камеруна, другое — против Кубы. Хотя Кубу тоже надо еще обыграть, как мы видели на примере Кении.

Россия разгромила сборную Кубы в товарищеском матче в Волгограде со счетом 8:0.

Валерий Карпин
Сборная Кубы по футболу
Сборная России по футболу
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