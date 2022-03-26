Карпин отпустил всех игроков из расположения сборной России

Карпин заявил, что уже попрощался с ребятами и всех отпустил

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин после товарищеского матча против молодежной национальной команды (1:0) заявил, что уже отпустил всех игроков в клубы.

«Уже попрощался с ребятами, всех отпустил», — сказал Карпин.

Напомним, автором победного мяча в середине первого тайма стал нападающий Константин Тюкавин, который поразил ворота соперника ударом пяткой.

Команда Валерия Карпина провела игру в двух разных составах — по одному на каждый тайм.

Сбор в Новогорске проходил с 21 по 27 марта.