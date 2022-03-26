Тюкавин открыл счет в двустороннем матче между основной и молодежной сборными России

В субботу, 26 марта на базе в Новогорске проходит совместное занятие национальной и молодежной сборных России.

Основная команда открыла счет на 26-й минуте. После подачи углового мяч оказался в ногах у Константина Тюкавина. Стоя спиной к воротам, форвард пробил пяткой, и мяч после рикошета влетел в угол ворот.

Команда Валерия Карпина проведет игру в двух разных составах — по одному на каждый тайм.

Состав сборной России на первый тайм: Сафонов, Заика, Дивеев, Осипенко, Терехов, Фомин, Баринов, Жемалетдинов, Бакаев, Тюкавин, Мостовой.

Состав сборной России на второй тайм: Шунин, Самошников, Чистяков, Джикия, Круговой, Кучаев, Глебов, Кузяев, Сутормин, Сергеев, Зиньковский.