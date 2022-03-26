Валерий Карпин: «Прям вау эффекта ни от кого не было»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвел итоги тренировочного матча против молодежной сборной России (1:0).

— Ваш комментарий по игре?

— Доволен матчем. Недоволен, что Баринов подвернул голеностоп. Не знаю пока, насколько серьезно.

По какому принципу формировались составы на таймы? По никакому, жребий. Не удалось отработать стандарты, потому что мы их целенаправленно не отрабатывали. Это делается под определенного соперника.

— Кого-то из молодежи захотелось перетянуть в основу?

— Перетягивать не надо. Прям вау эффекта ни от кого не было. Мы всех видели в чемпионате России.