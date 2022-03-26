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Валерий Карпин: «Прям вау эффекта ни от кого не было»

Валерий Карпин прокомментировал результат тренировочного матча сборной России против молодежной команды
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвел итоги тренировочного матча против молодежной сборной России (1:0).

— Ваш комментарий по игре?

— Доволен матчем. Недоволен, что Баринов подвернул голеностоп. Не знаю пока, насколько серьезно.

По какому принципу формировались составы на таймы? По никакому, жребий. Не удалось отработать стандарты, потому что мы их целенаправленно не отрабатывали. Это делается под определенного соперника.

— Кого-то из молодежи захотелось перетянуть в основу?

— Перетягивать не надо. Прям вау эффекта ни от кого не было. Мы всех видели в чемпионате России.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Валерий Карпин
Молодежная сборная России по футболу
Сборная России по футболу
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