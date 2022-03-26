Карпин: «Поговорили с Бышовцем, повспоминали, что где-то когда-то играли»

Карпин рассказал, о чем общался с Бышовцем и Дюковым на матче сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин после завершения тренировочного матча против молодежной команды (1:0) рассказал, с кем успел пообщаться во время игры.

— Что говорил Бышовец?

— Поговорили, повспоминали, что где-то когда-то играли.

— Был на Матче и Дюков. Общались с ним?

— Да, после игры. Затрагивались ли вопросы будущего? Посмотрим. Посыл на светлое будущее.

— Заочный диалог с господином Медведевым. Он реально о спортивном принципе или о чем-то большем?

— Я все сказал. По каким причинам Медведев так говорит? Каждый смотрит в свое Болото. Что непонятного? Зенит здесь при чем? Все отстраивают свою позицию.

— Если мы останемся в таком же режиме, будут ли вам интересны сборы в таком формате?

— Да, конечно. Главное — увидеть, поработать с этими игроками чем больше, тем лучше. Уже на 4 дня собраться, уже хорошо. Главный итог? То, что был контак. Завтра футболисты уже все забудут. Надо собирать из снова, чтобы вспоминали.

— Как вам впервые было собираться в качестве совместителя?

— Эмоции не от этого другие, а потому что не было официальной игры.