Карпин — о сборной Кубы: «Игроков уровня Месси, Роналду или даже Головина там нет»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил состав сборной Кубы.

«По фамилиям знаю игроков сборной Кубы. Есть пара футболистов, которые выделяются на общем фоне, но игроков уровня Месси, Роналду или даже Головина там нет. С кем можно сравнить Кубу по уровню? С Кенией», — сказал Карпин.

Сборная России проведет товарищеский матч против Кубы 20 ноября в Волгограде. Начало игры — в 19.30 (мск).

Ранее Карпин назвал приблизительный состав российской команды на матч с кубинцами.