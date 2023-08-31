Карпин объяснил присутствие 49 игроков в заявке сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, с чем связан вызов 49 игроков в состав национальной команды.

«В прессе уже была информация, что в это международное окно нам предстоят три игры. Про Катар всем уже давно известно, еще два товарищеских матча с олимпийской сборной Египта. Да, понятно, что официально об этих играх РФС не объявлял, существует множество деталей, которые нужно обговорить, но тренерский штаб сборной не может ждать до 4 сентября, игроков нужно заранее пригласить, заранее планировать и готовиться к сборам. Очевидно, что с олимпийской сборной Египта будет играть национальная команда России, составленная из игроков 2001 года рождения и младше. А со сборной Катара будет играть команда уже без возрастных ограничений. Соответственно, тренерский штаб сборной вызвал на эти три игры две команды. Даже если посмотреть на количество игроков — 49 — и вычесть отсюда 5 вратарей, получится 44 полевых игрока, то есть по 22 на каждую команду», — сказал Карпин matchtv.ru.

Также тренер отметил, что текущий состав сборной максимально приближен к окончательному. Однако не исключает, что национальная команда после 7-го тура РПЛ может лишиться нескольких игроков. По его словам, при таких обстоятельствах возможен вызов других футболистов.

30 августа РФС объявил, что в состав сборной России на сентябрьский сбор вызваны 49 игроков. Сбор национальной команды начнется в Новогорске 4 сентября и продлится до 12 сентября. Отмечалось, что о товарищеских матчах сборной будет объявлено дополнительно.

Российские клубы и сборная по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. После отстранения россияне провели 5 товарищеских матчей — против Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1) и Ирака (2:0). Перед началом сезона-2023/24 национальная команда в рейтинге ФИФА опустилась с 37-й на 38-ю строчку, а в таблице коэффициентов УЕФА стала 25-й.

Карпин был назначен главным тренером сборной России летом 2021 года. В ноябре 2022-го он продлил контракт с национальной командой до августа 2024-го. Также 54-летний специалист возглавляет «Ростов», который на данный момент занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 7 очков за 6 туров.