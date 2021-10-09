Карпин — о матче со Словакией: «Не получалось ничего. Слава богу, доиграли до нужного результата»
Главный тренер сборной России Валерий Карпин после победы над Словакией (1:0) в отборочном турнире чемпионата мира-2022 отметил, что у команды не получалась игра с мячом.
«Не получалось ничего, не получался прессинг. Вчера спрашивали, все ли впитывают игроки. Сегодня не делали, так как надо и даже хуже. Первые минуты с Хорватией как раз делали то, что нужно было. Больше всего не получилась игра с мячом, когда у нас был у нас. Когда игра все время без мяча, тяжело. Замкнутый круг и сил на атаку не хватает, после потерь тратим силы на отбор.
Почему так много потерь — на этот вопрос у меня нет ответа.
Бывают такие дни, когда у команды ничего не получается. Результат был 1:0 в нашу пользу в первом тайме и смена схемы — попытались обезопасить счет, чтобы уберечь ворота от больших проблем. Слава богу, доиграли до нужного результата", — сказал Карпин.
Следующий матч сборная России проведет 11 октября на выезде против команды Словении.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю