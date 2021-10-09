Главный тренер сборной России Валерий Карпин после победы над Словакией (1:0) в отборочном турнире чемпионата мира-2022 отметил, что у команды не получалась игра с мячом.

«Не получалось ничего, не получался прессинг. Вчера спрашивали, все ли впитывают игроки. Сегодня не делали, так как надо и даже хуже. Первые минуты с Хорватией как раз делали то, что нужно было. Больше всего не получилась игра с мячом, когда у нас был у нас. Когда игра все время без мяча, тяжело. Замкнутый круг и сил на атаку не хватает, после потерь тратим силы на отбор.

Почему так много потерь — на этот вопрос у меня нет ответа.

Бывают такие дни, когда у команды ничего не получается. Результат был 1:0 в нашу пользу в первом тайме и смена схемы — попытались обезопасить счет, чтобы уберечь ворота от больших проблем. Слава богу, доиграли до нужного результата", — сказал Карпин.

Следующий матч сборная России проведет 11 октября на выезде против команды Словении.