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Карпин — о матче со Словакией: «Не получалось ничего. Слава богу, доиграли до нужного результата»

00:48
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин после победы над Словакией (1:0) в отборочном турнире чемпионата мира-2022 отметил, что у команды не получалась игра с мячом.

8&nbsp;октября. Казань. Россия&nbsp;&mdash; Словакия&nbsp;&mdash; 1:0. Команды и&nbsp;судьи перед стартовым свистком. Россия — Словакия: счет на табло красивый. А о качестве футбола поговорим в другой раз

«Не получалось ничего, не получался прессинг. Вчера спрашивали, все ли впитывают игроки. Сегодня не делали, так как надо и даже хуже. Первые минуты с Хорватией как раз делали то, что нужно было. Больше всего не получилась игра с мячом, когда у нас был у нас. Когда игра все время без мяча, тяжело. Замкнутый круг и сил на атаку не хватает, после потерь тратим силы на отбор.

Почему так много потерь — на этот вопрос у меня нет ответа.
Бывают такие дни, когда у команды ничего не получается. Результат был 1:0 в нашу пользу в первом тайме и смена схемы — попытались обезопасить счет, чтобы уберечь ворота от больших проблем. Слава богу, доиграли до нужного результата", — сказал Карпин.

Следующий матч сборная России проведет 11 октября на выезде против команды Словении.

Россия — Словакия

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа D
Финляндия
Украина

1X

26%

1.64

П2

22%

2.34

Обе забьют - да

15%

2.15
⚽ Футбол. Отбор Евро-2023 (U21). Группа 3
Россия U21 1
Сев. Ирландия U21 0
Матч завершен

Ф1 (-1.5)

29%

1.73

Обе забьют - да

24%

2.20

ТБ 2.5

18%

1.57
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа H
Россия 1
Словакия 0
Матч завершен

П1

25%

2.00

ТМ 2.5

21%

1.60

X2

16%

1.86

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Владислав Зимагулов все материалы автора
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