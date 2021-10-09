Наша сборная обыграла дома одного из главных соперников (1:0) и фактически выключила его из борьбы за путевку на ЧМ-2022.

Больно было смотреть? Конечно, больно. Чаты, где общаются болельщики, переполнены страданиями и стенаниями. Не бог весть какая Словакия с так себе звездами возила Россию, как Бразилия какую-нибудь Андорру. 74 процента времени владения мячом у гостей, преимущество в три раза по количеству передач. Уже многие пишут об антирекордных показателях за 13 лет.

Наши соперники все делали быстрее, точнее, техничнее, мастеровитее. Они просто-напросто гораздо лучше играли в футбол.

Неприятно. Обидно. Но давайте посмотрим на табло и закончим с плохим.

Мы разве ждали какой-то феерии? У нас футбол не в кризисе? Обсуждали с коллегами матч, который вывел сборную России на Евро-2012 против Словакии, когда Роман Широков произнес знаменитое: «Вы думали, мы этих колхозников не обыграем?». И сошлись во мнении, что ни один из нынешнего состава сборной не вышел бы на поле в той встрече. Уровень мастерства не позволил бы выдержать конкуренцию с Игнашевичем, Березуцким, молодым Жирковым, Денисовым, Зыряновым, тем же Широковым, Аршавиным и т.д.

И без того не выдающееся войско Карпина еще и понесло миллион потерь. Фернандес, Головин, Зобнин, Оздоев, Караваев, Глушаков, Магкеев, Ионов, Черышев, Миранчук, Макаров, Самошников. Дзюба, наконец. Можно составить целую команду, которая по именам окажется гораздо сильнее той, что билась в Казани.

Но самое главное — футболисты отдали себя на 100 процентов. А когда такое происходит, то рука не поднимется критиковать. Да, где-то не хватало класса, но наши старались компенсировать это порядком, а самоотдачей заслужили везение.

Соперник мазал и мазал из выгодных ситуаций. Апофеозом же стал момент, когда Джикия в безобидной ситуации махнул мимо мяча. Не одному Владимиру Стогниенко в этот момент вспомнился Евро-2020 и кикс Семенова в начале матча с Бельгией.

Тогда он стал роковым, задав настроение на весь турнир. Теперь Сафонов выручил, а Чистяков подстраховал. И это стало логичным продолжением всего происходящего на поле. Наши бились, и фортуна от них не отвернулась.

Классные сейвы совершал голкипер. Бросались под каждый мяч защитники. Из последних сил бежали в контратаки Баринов и Кузяев. Без устали прессинговал соперника форвард оборонительного плана Заболотный.

Не удалось получить удовольствие от качества футбола, так хоть восхитимся характером. Порадуемся, что во втором тайме не было уже таких чудовищных разрывов между линиями, как в первом. И — самое главное — улучшению турнирной ситуации. Одним конкурентом стало меньше, Россия продолжает борьбу за первую строчку.

А о красоте игры поговорим как-нибудь в другой раз. Желательно — на ЧМ-2022.