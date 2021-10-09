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Пономарев — о победе над Словакией: «Такой слабенькой сборной России я давно не видел»

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8 октября. Казань. Россия — Словакия — 1:0. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
8 октября. Казань. Россия — Словакия — 1:0. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал «СЭ» победу сборной России над сборной Словакии (1:0) в матче отборочного турнира ЧМ-2022.

«Такой слабенькой сборной России давно не видел. Словаки никакие соперники. Счастье, что нам не забили. Большие огрехи в обороне, промахиваемся мимо мяча. Проходной двор, что слева, что справа. Только Сафонов грамотно отработал матч. А так на поле футболисты ничего интересного не сделали. Спасибо словакам, что сами забили. Нам сильно повезло, такие матчи очень редко бывают. С такой игрой мы вряд ли займем первое место в группе. Все зависит от результата в ближайшем матче со Словенией», — сказал Пономарев в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Также Пономарев выступил с критикой в адрес футболистов сборной России.

«Нападающих в этой сборной нет, Смолов только пару раз пытался что-то сделать в чужой штрафной. С полузащитниками тоже самое, никто из них не может ударить в створ с 25-30 метров. Дивеев как защитник так себе, Джикия с колоссальными ошибками. Все отыграли одинаково, на троечку, только Сафонов действовал удачно в этом матче. Молодцы, что выдержали этот натиск, но больше не за что хвалить. Даже глаз положить не на кого. Карпину нужно еще много думать и работать, всё время от обороны играть нельзя», — добавил Пономарев в интервью «СЭ».

Сборная России (16 очков) после домашней победы над словаками занимает второе место в группе H, уступая сборной Хорватии (16) только по дополнительным показателям.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа D
Финляндия
Украина

1X

26%

1.64

П2

22%

2.34

Обе забьют - да

15%

2.15
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Россия U21 1
Сев. Ирландия U21 0
Матч завершен

Ф1 (-1.5)

29%

1.73

Обе забьют - да

24%

2.20

ТБ 2.5

18%

1.57
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа H
Россия 1
Словакия 0
Матч завершен

П1

25%

2.00

ТМ 2.5

21%

1.60

X2

16%

1.86

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