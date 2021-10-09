Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал «СЭ» победу сборной России над сборной Словакии (1:0) в матче отборочного турнира ЧМ-2022.

«Такой слабенькой сборной России давно не видел. Словаки никакие соперники. Счастье, что нам не забили. Большие огрехи в обороне, промахиваемся мимо мяча. Проходной двор, что слева, что справа. Только Сафонов грамотно отработал матч. А так на поле футболисты ничего интересного не сделали. Спасибо словакам, что сами забили. Нам сильно повезло, такие матчи очень редко бывают. С такой игрой мы вряд ли займем первое место в группе. Все зависит от результата в ближайшем матче со Словенией», — сказал Пономарев в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Также Пономарев выступил с критикой в адрес футболистов сборной России.

«Нападающих в этой сборной нет, Смолов только пару раз пытался что-то сделать в чужой штрафной. С полузащитниками тоже самое, никто из них не может ударить в створ с 25-30 метров. Дивеев как защитник так себе, Джикия с колоссальными ошибками. Все отыграли одинаково, на троечку, только Сафонов действовал удачно в этом матче. Молодцы, что выдержали этот натиск, но больше не за что хвалить. Даже глаз положить не на кого. Карпину нужно еще много думать и работать, всё время от обороны играть нельзя», — добавил Пономарев в интервью «СЭ».

Сборная России (16 очков) после домашней победы над словаками занимает второе место в группе H, уступая сборной Хорватии (16) только по дополнительным показателям.