Пономарев — о победе над Словакией: «Такой слабенькой сборной России я давно не видел»
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал «СЭ» победу сборной России над сборной Словакии (1:0) в матче отборочного турнира ЧМ-2022.
«Такой слабенькой сборной России давно не видел. Словаки никакие соперники. Счастье, что нам не забили. Большие огрехи в обороне, промахиваемся мимо мяча. Проходной двор, что слева, что справа. Только Сафонов грамотно отработал матч. А так на поле футболисты ничего интересного не сделали. Спасибо словакам, что сами забили. Нам сильно повезло, такие матчи очень редко бывают. С такой игрой мы вряд ли займем первое место в группе. Все зависит от результата в ближайшем матче со Словенией», — сказал Пономарев в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.
Также Пономарев выступил с критикой в адрес футболистов сборной России.
«Нападающих в этой сборной нет, Смолов только пару раз пытался что-то сделать в чужой штрафной. С полузащитниками тоже самое, никто из них не может ударить в створ с 25-30 метров. Дивеев как защитник так себе, Джикия с колоссальными ошибками. Все отыграли одинаково, на троечку, только Сафонов действовал удачно в этом матче. Молодцы, что выдержали этот натиск, но больше не за что хвалить. Даже глаз положить не на кого. Карпину нужно еще много думать и работать, всё время от обороны играть нельзя», — добавил Пономарев в интервью «СЭ».
Сборная России (16 очков) после домашней победы над словаками занимает второе место в группе H, уступая сборной Хорватии (16) только по дополнительным показателям.
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