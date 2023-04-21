Карпин надеется, что сборная России летом сможет сыграть при своих болельщиках

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о планах национальной команды на лето.

«В нашей ситуации все возможно, но руководство РФС делает все необходимое для проведения товарищеских матчей в ближайшие окна календаря Международной федерации футбола (ФИФА), в том числе и в июньское. Надеемся, переговоры приведут к успеху и мы сможем провести полноценный сбор с матчем. В идеале, конечно же, в России, при наших болельщиках», – приводит слова Карпина ТАСС.

Ранее сборная России отказалась от участия в турнире Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (ЦАФА). В марте команда Валерия Карпина в товарищеских матчах сыграла вничью с Ираном (1:1) и обыграла Ирак (2:0).

С февраля 2022 года сборная России отстранена от участия в международных матчах под эгидой ФИФА и УЕФА. Из-за этого российская национальная команда не сыграла в стыковых матчах к ЧМ-2022 и пропускает отборочный этап к Евро-2024.