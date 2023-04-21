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Сегодня, 16:23

Карпин назвал причины отказа сборной России от Кубка ЦАФА

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил отказ от участия в турнире Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (ЦАФА).

«Никаких секретов не открою, тем более что ранее я уже высказывался на эту тему. Причин несколько. Первая — сроки турнира. Только 11 июня пройдет финал Кубка страны, а решение по участию в турнире нужно было принимать сейчас, причем до игр «Спартака» с «Акроном» и «Краснодара» с «Крыльями». То есть часть игроков в любом случае не смогли бы присоединиться к сборной в начале подготовки к турниру. Также надо принять во внимание условия проведения турнира. Это Ташкент или Бишкек, очевидно, что температура свыше 30 градусов тепла. В Бишкеке, хочу напомнить, и вовсе искусственное поле уложено, где риск получения травм существенно возрастает. К примеру, после игры в Бишкеке осенью прошлого года пять футболистов сборной не смогли принять участие в следующей игре», — цитирует Карпина ТАСС.

Турнир пройдет с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте. В нем будут участвовать сборные Ирана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Афганистана.

Источник: https://tass.ru/interviews/17578779?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Валерий Карпин
Футбол
РФС
Сборная России по футболу
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