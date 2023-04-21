Божович: «Стоило ли отказываться от Кубка Азии — трудный вопрос. России место в Европе»

Бывший тренер «Динамо», «Ростова» и «Арсенала» Миодраг Божович высказался о решении сборной России не принимать участия в Кубке Азии.

«Трудный вопрос, стоило ли отказываться от участия в Кубке Азии. Мое мнение — России место в Европе. Играть там или нет, не могу сказать. Есть руководители, которые думают лучше меня. Но Россия должна быть в Европе, играть там», — приводит слова Божовича «Чемпионат».

Турнир пройдет с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте. В нем будут участвовать сборные Ирана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Афганистана.