Источник: Тренеры сборной России не планируют никого вызывать на замену Луневу

В ноябрьском учебно-тренировочном сборе национальной команды России примут участие три вратаря. Замены Андрея Лунева не будет, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, вместо получившего травму Лунева рассматривался вызов кого-то из трех голкиперов — Игоря Лещука, Юрия Дюпина или Михаила Кержакова. Однако в связи с тем, что россияне проведут только один матч, маловероятно, что кто-то будет довызван.

7 ноября 31-летний Лунев попал в число игроков, приглашенных на сбор национальной команды. 9-го числа вратарь «Карабаха» получили повреждение в матче Лиги Европы с «Байером» (0:1). Сам футболист отметил, что на данный момент нет понимания степени серьезности его травмы.

20 ноября сборная России сыграет против Кубы в рамках товарищеского матча. Встреча состоится в Волгограде.