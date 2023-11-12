Игнатьев высказался о подборе соперников для матчей сборной России

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о подборе соперников для матчей сборной России по футболу.

«Что скажу по подбору соперников для матчей сборной? Вопрос против кого играть не играет сейчас никакой роли. Был бы выбор с кем проводить матчи. Если между сборной Франции и Кубы выбрали бы Кубу, то это была бы непонятная и даже смешная ситуация. Но для нас ситуация эта далеко не смешная. Нам нужно, чтобы наш футбол был жив, чтобы мы могли рассчитывать на какое-то будущее, чтобы иметь какую-то дальнейшую перспективу. Но на сегодняшний день попадаются такие соперники», — приводит слова Игнатьева Legalbet.

С 13 по 18 ноября национальная команда России проведет учебно-тренировочный сбор на базе в Новогорске. Всего в расширенный состав попали 29 футболистов.

20 ноября сборная России проведет товарищеский матч против Кубы, который пройдет в Волгограде.