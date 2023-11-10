Лунев: «Нет понимания степени серьезности моей травмы. За сборную еще планирую сыграть»

Голкипер «Карабаха» Андрей Лунев прокомментировал свое повреждение, полученное в матче Лиги Европы против «Байера» (0:1).

«Пока у меня нет понимания степени серьезности травмы и сроков восстановления. Уже не первый раз получаю травму после вызова в сборную. Конечно, неприятно. Но, надеюсь, будет не все так серьезно, и к следующим играм восстановлюсь. И за сборную еще рассчитываю сыграть, конечно», — сказал Лунев корреспонденту Sport24 Андрею Бабичу.

На 85-й минуте игры Лиги Европы между «Карабахом» и «Байером» Лунев получил повреждение и был заменен.

7 ноября 31-летний футболист попал в число игроков, приглашенных на сбор национальной команды.

В нынешнем сезоне Лунев принял участие в 9 матчах и пропустил 9 мячей. 5 раз россиянин оставил ворота «сухими».