Игрок сборной Кубы заявил, что команда будет выкладываться на 100 процентов в матче против России

Защитник сборной Кубы Йосель Пьедра рассказал «СЭ» о своей национальной команде.

— Что россиянам нужно знать о сборной Кубы?

— Мы собираемся построить молодую команду с желанием проявить себя и развиваться, а это для нас многого стоит, мы знаем, что будем играть против топ-сборной, поэтому будем выкладываться на сто процентов.

— В одном из российских СМИ написали следующее: чем еще известен кубинский футбол? Игроки сборной сбегают из страны прямо во время матчей, а общее число дезертиров перевалило за полсотни! Это действительно так?

— В этом есть доля правды, но, честно говоря, не мое дело говорить об этом, они приняли такое решение, и я уважаю их.

Товарищеский матч Россия — Куба состоится в понедельник, 20 ноября в Волгограде. Начало игры — в 19.30 мск.