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Сегодня, 11:20

Защитник сборной Кубы: «Было бы хорошим опытом зажечь кубинские сигары после победы над Россией»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Защитник сборной Кубы Йосель Пьедра в разговоре с «СЭ» поделился мнением о предстоящем товарищеском матче против России.

— В случае победы над российской командой зажгутся ли знаменитые кубинские сигары?

— Это было бы хорошим опытом, правда, ха-ха. Но если Куба и вправду выиграет матч против России — это признак того, что мы растем, в остальном мы не остановимся и будем работать. Жизнь продолжается, и она полна сюрпризов.

— Нравится ли вам футбол на Кубе?

— Да, футбол развивается, много маленьких детей приходят в этот вид спорта, на трибунах видно молодых болельщиков, все любят футбол в наше время!

— Вы играете в чемпионате Коста-Рики, с чем вы можете сравнить уровень футбола в этой стране?

— Ну, футбол в Коста-Рике хорош, это лучшая и самая требовательная лига, в которой я играл, и это справедливо. Они национальная команда, несколько раз участвовавшая в чемпионатах мира. Но одно дело — Европа, другое — Центральная Америка, разница между лигами существенная.

Товарищеский матч Россия — Куба состоится в понедельник, 20 ноября в Волгограде. Начало игры — в 19.30 мск.

Сборная Кубы по футболу
Сборная России по футболу
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