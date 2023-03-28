В Футбольной ассоциации Ирака рассказали об устном приглашении сборной России на ответный товарищеский матч

Пресс-секретарь сборной Ирака Мохаммед Имад рассказал, что сборная России получила устное приглашение на ответный товарищеский матч с иракцами.

«Думаю, федерация не присылала официальный документ, но, безусловно, это было устное приглашение во время общения президентов обеих федераций», — приводит ТАСС слова Имада.

Матч сборных России и Ирака состоялся 26 марта в Санкт-Петербурге, российская команда победила со счетом 2:0.