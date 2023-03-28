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Сегодня, 14:58

В Футбольной ассоциации Ирака рассказали об устном приглашении сборной России на ответный товарищеский матч

Иван Торопцев
Корреспондент
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Пресс-секретарь сборной Ирака Мохаммед Имад рассказал, что сборная России получила устное приглашение на ответный товарищеский матч с иракцами.

«Думаю, федерация не присылала официальный документ, но, безусловно, это было устное приглашение во время общения президентов обеих федераций», — приводит ТАСС слова Имада.

Матч сборных России и Ирака состоялся 26 марта в Санкт-Петербурге, российская команда победила со счетом 2:0.

Источник: https://tass.ru/sport/17385561
Футбол
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