Хомуха: «В ряде регионов нельзя проводить матчи со зрителями, поэтому игры сборных перенесли в Москву»

Экс-тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха прокомментировал решение РФС о переносе домашних матчей национальной и молодежной сборных против команд Мальты из Волгограда и Саранска в Москву из-за эпидемиологической ситуации.

«Мы видели, что в регионах матчи проходили тоже без зрителей, например, в Ростове. Скорей всего, решение о переносе матчей в Москву связано с Роспотребнадзором и тем, что доступ на стадионы для зрителей в некоторых регионах закрыт. Нужно просто уточнить нюансы, почему так решили. Будет ли удобней для зрителей, что все матчи в Москве? Дело не в удобности. Изначально была цель популяризации футбола в регионах, но сейчас такая ситуация с эпидемий, что ряд регионов просто не предоставляют возможность проведения матчей со зрителями, поэтому так и решили», — сказал Хомуха «СЭ».

В рамках отборочного турнира к чемпионату мира-2022 в Катаре сборная России проведете три матча — с хорватами 1 сентября в Москве на «Лужниках», с киприотами 4 сентября в Никосии, встреча с мальтийцами 7 сентября должна была пройти на «Волгоград Арене».