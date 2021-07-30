Станислав Черчесов отказался от должности главного тренера сборной Ирака
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов отказался возглавить сборную Ирака, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По информации источника, Иракская федерация футбола рассматривала кандидатуру 57-летнего российского специалиста. В случае назначения перед тренером была бы поставлена задача вывести команду на ЧМ-2022 в Катаре. Отмечается, что Черчесов отказался от переговоров, потому что не был готов вновь возглавить сборную из-за отсутствия сил и эмоций.
Черчесов возглавлял сборную России с августа 2016 года. Вместе с национальной командой он дошел до 1/4 финала ЧМ-2018 и не смог выйти в плей-офф Евро-2020. 9 июля 2021 года Российский футбольный союз (РФС) объявил о расторжении контракта с Черчесовым. 23 июля новым главным тренером сборной России стал Валерий Карпин.
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/football/news-4416117-stanislav-cherchesov-otkazalsya-vozglavit-sbornuyu-iraka.html
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