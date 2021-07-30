Станислав Черчесов отказался от должности главного тренера сборной Ирака

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов отказался возглавить сборную Ирака, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По информации источника, Иракская федерация футбола рассматривала кандидатуру 57-летнего российского специалиста. В случае назначения перед тренером была бы поставлена задача вывести команду на ЧМ-2022 в Катаре. Отмечается, что Черчесов отказался от переговоров, потому что не был готов вновь возглавить сборную из-за отсутствия сил и эмоций.

Черчесов возглавлял сборную России с августа 2016 года. Вместе с национальной командой он дошел до 1/4 финала ЧМ-2018 и не смог выйти в плей-офф Евро-2020. 9 июля 2021 года Российский футбольный союз (РФС) объявил о расторжении контракта с Черчесовым. 23 июля новым главным тренером сборной России стал Валерий Карпин.