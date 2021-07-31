Матч отборочного турнира ЧМ-2022 Россия — Мальта перенесен из Волгограда в Москву
11:05
Российский футбольный союз (РФС) объявил о переносе матча отборочного турнира ЧМ-2022 Россия — Мальта из Волгограда в Москву.
Данное решение было принято в связи с эпидемиологической ситуацией на фоне пандемии коронавируса. Помимо этого, матч молодежной национальной команды против Мальты, который должен был состояться в Саранске, также перенесен в столицу. О стадионах, на которых будут проведены игры, будет сообщено дополнительно.
Матч Россия — Мальта состоится 7 сентября, начало запланировано на 21:45 (мск). Встреча между молодежными командами России и Мальты также пройдет 7 сентября, начало — в 16.00 (мск).
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