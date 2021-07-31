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Матч отборочного турнира ЧМ-2022 Россия — Мальта перенесен из Волгограда в Москву

11:05
Футболисты сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Футболисты сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российский футбольный союз (РФС) объявил о переносе матча отборочного турнира ЧМ-2022 Россия — Мальта из Волгограда в Москву.

Данное решение было принято в связи с эпидемиологической ситуацией на фоне пандемии коронавируса. Помимо этого, матч молодежной национальной команды против Мальты, который должен был состояться в Саранске, также перенесен в столицу. О стадионах, на которых будут проведены игры, будет сообщено дополнительно.

Матч Россия — Мальта состоится 7 сентября, начало запланировано на 21:45 (мск). Встреча между молодежными командами России и Мальты также пройдет 7 сентября, начало — в 16.00 (мск).

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Иван Торопцев все материалы автора

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры