Российский футбольный союз (РФС) объявил о переносе матча отборочного турнира ЧМ-2022 Россия — Мальта из Волгограда в Москву.

Данное решение было принято в связи с эпидемиологической ситуацией на фоне пандемии коронавируса. Помимо этого, матч молодежной национальной команды против Мальты, который должен был состояться в Саранске, также перенесен в столицу. О стадионах, на которых будут проведены игры, будет сообщено дополнительно.

?? Сентябрьские матчи сборных пройдут в Москве



Из-за эпидемиологической ситуации РФС принял решение перенести домашние матчи национальной и молодёжной сборных России из Волгограда и Саранска 7 сентября в Москву. О стадионах проведения матчей РФС сообщит дополнительно. pic.twitter.com/HFZ5rE1h7P — РФС (@rfsruofficial) July 31, 2021

Матч Россия — Мальта состоится 7 сентября, начало запланировано на 21:45 (мск). Встреча между молодежными командами России и Мальты также пройдет 7 сентября, начало — в 16.00 (мск).