Губерниев не верит в возвращение юношеских сборных России на международную арену

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» слова главы УЕФА Александра Чеферина, выступившего за возвращение российских юношеских команд на международные соревнования.

«Отношения с федерацией налаживаются, но будет снова мощнейшее противодействие с коалицией, так скажем. Разговоров все больше, что нужно вернуть россиян в самых разных видах спорта. Вспомним решение футболистов по допуску юниоров. Они уже переросли в практическую плоскость, но следом наступили угрозы бойкота, и в конечном счете футбольные власти сдали назад. Если команда Чеферина сможет выстоят против тех людей, которые будут на них давить, значит, мы будем играть. Но я в это не верю. Играть мы по-прежнему не будем», — сказал Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Анастасией Тынянкиной.

В сентябре прошлого года исполком УЕФА допустил сборные России до 17 лет к участию в международных турнирах, но вскоре решение было отменено из-за негативной реакции со стороны нескольких европейских стран.