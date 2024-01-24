Тарханов: «Если УЕФА допускает нашу молодежь, то она должна заставить другие страны играть с нами»

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал слова главы УЕФА Александра Чеферина, выступившего за возвращение российских юношеских команд в международные соревнования.

«Будет супер, если нас допустят. Получится ли ситуация, как с сборной до 17 лет, сложно сказать. Если УЕФА допускает, они должны заставить другие страны с нами играть. Мне сложно сказать, произойдет ли это в наших условиях. Но если Чеферин сказал, значит, у них есть какое-то мнение в УЕФА», — приводит слова Тарханова Metaratings.ru.

В сентябре прошлого года исполком УЕФА допустил сборные России до 17 лет к участию в международных турнирах, но вскоре решение было отменено после негативной реакции со стороны нескольких европейских стран.