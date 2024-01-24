Хиддинк — о возможном допуске юношеских сборных России: «Мировые лидеры должны быть мудрее»

Бывший тренер сборной России Гус Хиддинк прокомментировал «СЭ» слова главы УЕФА Александра Чеферина, выступившего за возвращение российских юношеских команд на международные соревнования.

«Если мы можем прийти к миру с помощью юношеского футбола, я только за! Мировые лидеры должны быть мудрее», — сказал Хиддинк «СЭ».

В сентябре прошлого года исполком УЕФА допустил сборные России до 17 лет к участию в международных турнирах, но вскоре решение было отменено после негативной реакции со стороны нескольких европейских стран.