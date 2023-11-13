Глушаков заявил, что надеется на вызов в сборную России
Экс-полузащитник «Спартака» Денис Глушаков заявил, что не завершил карьеру в сборной России. Он верит, что еще может быть вызван в национальную команду.
— Нет, конечно. Не завершил.
— Верите, что еще можете туда попасть?
— А почему нет? В нашей жизни все возможно.
— С Карпиным на этот счет не разговаривали?
— А что, разве надо спрашивать что-то? Нет, я с ним не говорил об этом, ха-ха, — цитирует Глушакова «РБ Спорт».
На данный момент Глушаков выступает в костромском «Спартаке» из второй лиги. Контракт игрока рассчитан до лета 2024.
На счету 36-летнего футболиста 5 голов в 57 матчах за национальную команду.
Сборные России и Кубы 20 ноября сыграют в рамках товарищеского матча. Встреча пройдет на стадионе чемпионата мира 2018 года — «Волгоград Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени.