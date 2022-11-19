Глебов рассказал, что сказал Карпин в раздевалке после матча с Таджикистаном

Полузащитник «Ростова» и сборной России Данил Глебов рассказал, что главный тренер национальной команды Валерий Карпин сказал команде после ничьей с Таджикистаном (0:0) в товарищеском матче.

«Был ли доволен Карпин нашей игрой? Местами — доволен. Недоволен результатом. И, разумеется, ему не совсем понравилось, как мы атаковали. Но когда Карпин зашел в раздевалку, он сказал: «Претензий по самоотдаче и выполнению установки нет». Понятно, что в сборной дебютировало шесть новых ребят. Им нужно время, чтобы понять его требования — как обороняться, атаковать, прессинговать. Это долгий процесс», — приводит Sport24 слова Глебова.

В воскресенье, 20 ноября сборная России проведет товарищеский матч против Узбекистана в Ташкенте. Начало игры — в 15.00 по московскому времени.