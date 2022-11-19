Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 10:35

Глебов рассказал, что сказал Карпин в раздевалке после матча с Таджикистаном

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Полузащитник «Ростова» и сборной России Данил Глебов рассказал, что главный тренер национальной команды Валерий Карпин сказал команде после ничьей с Таджикистаном (0:0) в товарищеском матче.

«Был ли доволен Карпин нашей игрой? Местами — доволен. Недоволен результатом. И, разумеется, ему не совсем понравилось, как мы атаковали. Но когда Карпин зашел в раздевалку, он сказал: «Претензий по самоотдаче и выполнению установки нет». Понятно, что в сборной дебютировало шесть новых ребят. Им нужно время, чтобы понять его требования — как обороняться, атаковать, прессинговать. Это долгий процесс», — приводит Sport24 слова Глебова.

В воскресенье, 20 ноября сборная России проведет товарищеский матч против Узбекистана в Ташкенте. Начало игры — в 15.00 по московскому времени.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-19-glebov-rasskazal-chto-karpin-skazal-v-razdevalke-posle-matcha-s-tadzhikistanom
Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
Сборная Таджикистана по футболу
Данил Глебов
0
Читайте также
«Буду лучше. Просто нет другого выхода». Медведев завершил сложный год
Смертник выехал на площадку прямо во время волейбольного матча. Вспоминаем жуткий теракт
Минобороны РФ заявило о намеренном убийстве ВСУ более 10 российских пленных
В США рассказали о публичных разногласиях Зеленского с Западом
В РФ начали активно выдавать ипотеку без первоначального взноса
Что нужно знать о цифровых технологиях
Материалы сюжета: Сборная России, осень-2022: сборы и матчи в сентябре и ноябре
Катанец о том, что Карпин называл Шомуродова «кривоногим»: «Этими ногами он забил много голов, и, надеемся, забьет еще»
Главный тренер сборной Узбекистана рассказал, как его команда будет играть против России
Тренер сборной Узбекистана Катанец: «Мы знаем команду Карпина. Постараемся показать нашу лучшую игру»
Никита Баженов предположил, до какой стадии чемпионата мира могла бы дойти сборная России
Карпин встретился с Шомуродовым перед матчем Узбекистан — Россия
Экс-тренер «Спартака» Рианчо заявил, что сборные России и Испании находятся на одном уровне
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Катанец о том, что Карпин называл Шомуродова «кривоногим»: «Этими ногами он забил много голов, и, надеемся, забьет еще»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости