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Глебов — о капитанстве в сборной России: «Приятно, была небольшая гордость»

Глебов прокомментировал дебют в качестве капитана сборной России в матче против Таджикистана
Анна Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник сборной России и «Ростова» Данил Глебов прокомментировал дебют в качестве капитана национальной команды в товарищеском матче против Таджикистана (0:0).

«Когда узнал, что будешь капитаном? Только когда приехали на стадион. Догадался, когда шел к раздевалке, и оттуда вышел Пиняев со словами: «О, капитан идет». Ну и там все увидел: рядом с развешенной формой была повязка. И вымпел. Маленько удивился. Но на душе стало приятно, что я представляю страну как капитан, была небольшая гордость. В глубине души я полагал, что такое, возможно, произойдет. Но постоянно об этом не думал», — приводит слова Глебова Sport24.

Следующий матч сборная России проведет 20 ноября против Узбекистана.

Источник: Sport24
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Данил Глебов
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