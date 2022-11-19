Полузащитник сборной России и «Ростова» Данил Глебов прокомментировал дебют в качестве капитана национальной команды в товарищеском матче против Таджикистана (0:0).

«Когда узнал, что будешь капитаном? Только когда приехали на стадион. Догадался, когда шел к раздевалке, и оттуда вышел Пиняев со словами: «О, капитан идет». Ну и там все увидел: рядом с развешенной формой была повязка. И вымпел. Маленько удивился. Но на душе стало приятно, что я представляю страну как капитан, была небольшая гордость. В глубине души я полагал, что такое, возможно, произойдет. Но постоянно об этом не думал», — приводит слова Глебова Sport24.

Следующий матч сборная России проведет 20 ноября против Узбекистана.