Катанец о том, что Карпин называл Шомуродова «кривоногим»: «Этими ногами он забил много голов, и, надеемся, забьет еще»

Главный тренер сборной Узбекистана Сречко Катанец отреагировал на то, что Валерий Карпин в шутку называл форварда узбекской команды Элдора Шомуродова «кривоногим», когда тот выступал за «Ростов».

Шомуродов перешел в ростовский клуб в июле 2017 года, в декабре того же года команду возглавил Валерий Карпин. В октябре 2020 года нападающий перешел в «Дженоа», а в августе 2021 года стал футболистом «Ромы».

— Когда Шомуродов играл в «Ростове», Карпин называл его «кривоногий». У вас есть для него специальное прозвище?

— Нет, — сказал Катанец. — Этими ногами он забил много голов и, надеемся, забьет еще. Никакого прозвища для Элдора у меня нет.

В воскресенье, 20 ноября сборная Узбекистана проведет товарищеский матч против России. Игра пройдет в Ташкенте и начнется в 15.00 по московскому времени.