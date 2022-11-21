Карпин об Агапове: «Не знаю, как для него, но для меня его вызов в сборную был полезным»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал полезным вызов на товарищеские матчи против Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0) защитника «Нижнего Новгорода» Ильи Агапова.

«Не знаю, как для него, но для меня он [вызов Агапова] был полезным. Пообщался с ним, увидел его в тренировке, уже полезно», — цитирует Карпина ТАСС.

Агапов не провел ни одного матча в двух товарищеских играх.

В этом сезоне РПЛ на счету защитника 16 матчей в РПЛ за «Нижний Новгород».