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Карпин об Агапове: «Не знаю, как для него, но для меня его вызов в сборную был полезным»

Карпин назвал полезным вызов на товарищеские матчи сборной защитника «Нижнего Новгорода» Агапова
Руслан Минаев
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал полезным вызов на товарищеские матчи против Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0) защитника «Нижнего Новгорода» Ильи Агапова.

«Не знаю, как для него, но для меня он [вызов Агапова] был полезным. Пообщался с ним, увидел его в тренировке, уже полезно», — цитирует Карпина ТАСС.

Агапов не провел ни одного матча в двух товарищеских играх.

В этом сезоне РПЛ на счету защитника 16 матчей в РПЛ за «Нижний Новгород».

Источник: https://tass.ru/sport/16383277

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Валерий Карпин
Сборная России по футболу
ФК Нижний Новгород
0
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