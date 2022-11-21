Кавазашвили не считает, что сборная России стала слабее: «Я не переживаю за результат»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал результат товарищеских матчей сборной России с командами Узбекистана (0:0) и Таджикистана (0:0).

«Такие матчи обязательно нужны, иначе мы забудем, что у нас есть национальная команда. Возникает вопрос: нужно ли нам распускать команду, если с нами никто не играет? Учитывая нынешнюю ситуацию, мы будем играть со всем командами, которые подтвердят свое дружеское расположение. Отсутствие результата не говорит о том, что российская сборная стала слабее. Я не переживаю за результат матчей. Эти игры имеют тренировочный характер. В таких матчах проверяются кандидаты не только для основного состава, но и для выпуска в резерв», — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Анастасии Клюквиной.

17 ноября сборная России сыграла в Душанбе со сборной Таджикистана. 20 ноября состоялась встреча со сборной Узбекистана в Ташкенте.