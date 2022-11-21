Тренер вратарей сборной России объяснил выход Шунина в матче с Узбекистаном

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, что тренерский штаб команды сразу хотел дать поиграть четырем вратарям по тайму в матчах с командами Таджикистана и Узбекистана.

«Изначально планировали выпустить Антона Шунина в стартовом составе на матче с командой Узбекистана. Мы сразу хотели разделить все время на четверых вратарей, по тайму. Матвей Сафонов получил травму, мы стали делить на троих. Поэтому Саша [Селихов] и Сережа [Песьяков] дебютировали в матче с командой Таджикистана по тайму, у Антона уже есть международный опыт, на чемпионате Европы был, с этих позиций решили ему отдать матч с командой Узбекистана», — цитирует Кафанова ТАСС.

В ноябре сборная России провела два товарищеских матча — с Таджикистаном и Узбекистаном. Обе игры закончились со счетом 0:0.