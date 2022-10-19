Тренер сборной Кыргызстана: «Хочу работать на максимально высоком уровне, сборная России — не предел мечтаний»

Главный тренер сборной Кыргызстана по футболу Александр Крестинин ответил на вопрос о возможной работе в российской национальной команде.

«Я хочу работать на максимально высоком уровне, на котором смогу быть конкурентоспособным как можно дольше. Что касается сборной России, то, при всем уважении, это тоже не предел мечтаний. С другой стороны, меня и в российские клубы пока не зовут, не говоря уже о сборной. Как российскому тренеру мне было бы очень интересно тренировать сборную своей страны, это огромное уважение и признание, но есть и другие страны, где хотелось бы проявить себя», — приводит слова Крестинина Metaratings.ru.

24 сентября сборная России обыграла команду Кыргызстана в товарищеском матче. Встреча проходила в Бишкеке и завершилась со счетом 2:1.

19 ноября россияне должны сыграть с Боснией и Герцеговиной.