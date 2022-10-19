Главный тренер сборной Киргизии рассказал, что возможен еще один товарищеский матч команды против России

Главный тренер сборной Киргизии Александр Крестинин заявил, что его команда может провести еще один товарищеский матч против России.

«Меня поставили в известность, что такая возможность есть. Я не против такого матча. Всё упирается в Кубок Азии. Его окончательно перенесли в Катар из Китая в 2023 году. Освободились даты в июне, удобная дата для игры, но также было бы интересно сыграть перед Кубком Азии в ноябре-декабре следующего года», — приводит Metaratings слова Крестинина.

Сборная Киргизии проиграла России (1:2) в товарищеском матче, который состоялся 24 сентября в Бишкеке.