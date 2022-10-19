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19 октября, 22:50

Главный тренер сборной Киргизии рассказал, что возможен еще один товарищеский матч команды против России

Иван Торопцев
Корреспондент
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Главный тренер сборной Киргизии Александр Крестинин заявил, что его команда может провести еще один товарищеский матч против России.

«Меня поставили в известность, что такая возможность есть. Я не против такого матча. Всё упирается в Кубок Азии. Его окончательно перенесли в Катар из Китая в 2023 году. Освободились даты в июне, удобная дата для игры, но также было бы интересно сыграть перед Кубком Азии в ноябре-декабре следующего года», — приводит Metaratings слова Крестинина.

Сборная Киргизии проиграла России (1:2) в товарищеском матче, который состоялся 24 сентября в Бишкеке.

Источник: https://metaratings.ru/news/krestinin-v-sleduyushchiy-raz-interesno-bylo-by-sygrat-s-rossiey-v-iyune-ili-noyabre-dekabre-sleduyu-1389471/
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