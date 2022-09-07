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7 сентября, 18:55

Главный тренер Киргизии: «Хотел бы съездить на стажировку к Карпину в «Ростов»

Главный тренер Киргизии планирует постажироваться у Карпина
Игорь Рабинер
Обозреватель
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Главный тренер сборной Киргизии Александр Крестинин в интервью «СЭ» признался, что хотел бы съездить на стажировку к Валерию Карпину в «Ростов».

— Хотели бы час-другой спокойно пообщаться с Валерием Карпиным, Виктором Онопко, Юрием Никифоровым — и надеетесь ли, что такая возможность в Бишкеке будет?

— Много информации никогда не бывает — и, конечно, было бы интересно поговорить с тренерским штабом. Тем более, когда Валерий Георгиевич работал в «Армавире», у него были сборы в Крымске, в ста километрах от Краснодара, и я неделю ездил и смотрел тренировки, у меня была такая возможность. Было очень интересно. Поэтому примерно понимаю манеру его работы.

Лучше всего было бы при возможности съездить к нему на стажировку в «Ростов», тем более что мне тут близко. По игре команды видно, как меняются подходы, но было бы чрезвычайно любопытно увидеть этот процесс изнутри и пообщаться. Тем более все эти люди с огромным международным опытом, много лет играли в Испании, а Никифоров — и в Голландии.

Игорь Дивеев, Вячеслав Караваев, Валерий Карпин. «Хочу съездить на стажировку к Карпину в «Ростов». Интервью российского главного тренера сборной Киргизии

Валерий Карпин
Сборная России по футболу
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