Карпин назвал причину невызова Дзюбы и Оздоева в сборную России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин в разговоре с корреспондентом «СЭ» назвал причину невызова Артема Дзюбы и Магомеда Оздоева в команду на товарищеский матч с Киргизией.

— Вы говорили, что Головин не вызван в сборную из-за проблем с логистикой. Почему не вызваны футболисты, которые играют в Турции: Оздоева и Дзюба?

— Касательно Дзюбы и Оздоева все то же самое. Что непонятного?

— Есть же прямые рейсы из Турции в Россию?

— А лет сколько? Больше 30 мы решили не вызывать на этот сбор. В чем проблема?

Ранее, 7 сентября, тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным назвал расширенный состав национальной команды перед осенним учебно-тренировочным сбором.

24 сентября сборная России проведет товарищеский матч в Бишкеке против команды Киргизии. Также в ноябре национальная команда сыграет на выезде с Ираном. О месте и точном времени проведения игры будет сообщено позже.