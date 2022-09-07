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7 сентября, 18:40

Главный тренер Киргизии: «По работе в Краснодаре помню Сафонова, Комличенко и Фомина»

Главный тренер сборной Киргизии назвал российских игроков, которых хорошо знает
Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в

Главный тренер сборной Киргизии Александр Крестинин в интервью «СЭ» назвал российских игроков, которых хорошо знает.

— Знакомы ли с кем-то из нынешней сборной России?

— Матвей Сафонов — 1999 года рождения. Когда я работал в краснодарской футбольной академии Министерства образования — как раз тренировал там 99-й год. Наши команды играли друг против друга, а мой сын занимался в академии «Краснодара». Параллельно смотрел тренировки сына и команды, где играл Сафонов. Поэтому путь Матвея очень хорошо знаю. Он меня, скорее всего, не помнит. Так же и с Николаем Комличенко, и с Даниилом Фоминым — прекрасно помню их еще совсем маленькими, очень хорошо знаю их отцов, мы всегда нормально общались, телефоны друг друга есть.

Игорь Дивеев, Вячеслав Караваев, Валерий Карпин. «Хочу съездить на стажировку к Карпину в «Ростов». Интервью российского главного тренера сборной Киргизии

Даниил Фомин
Матвей Сафонов
Николай Комличенко
Сборная России по футболу
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