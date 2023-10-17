Главный тренер сборной Кении назвал лучшего игрока в составе российской команды

Главный тренер сборной Кении Энгин Фират в комментарии для «СЭ» назвал лучшего игрока в составе российской команды в товарищеском матче, который завершился ничьей (2:2).

«У вас очень хорошая команда. Отличный подбор молодых и опытных игроков, но Алексей Миранчук играл блестяще! Он постоянно доставлял нам проблемы, его пасы были крайне точными и умными. Он выделяется в сборной России», — сказал Фират «СЭ».

Встреча прошла в Анталье (Турция) на стадионе «Титаник Мардан». В составе сборной России отличились Александр Соболев на 8-й минуте и Иван Обляков на 89-й. За национальную команду Кении отличились Энтони Акуму (16-я минута) и Масуд Джума (36-я минута).

Для сборной России матч с Кенией — четвертый 2023 году, завершившийся вничью. Ранее в этом году российская команда не смогла победить Катар, Египет-U23 и Иран — все три встречи завершились со счетом 1:1.