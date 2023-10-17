Генсек РФС: «Обсуждали с коллегами из Кении ответную игру в Москве или Найроби»

Митрофанов рассказал, о чем говорил с коллегами из федерации футбола Кении

Генсек РФС Максим Митрофанов рассказал, о чем говорил с коллегами из федерации футбола Кении.

«Обсуждали с кенийцами в том числе и ответную игру. Говорили про потенциал матчей в Москве и в Найроби. Обсуждали сотрудничество в детско-юношеском футболе. Коллегам интересен доступ к российскому рынку, который, по их мнению, достаточно сложен, потому что имеет высокий уровень футбола. Но мы постараемся организовать контакты с нашими коллегами из РПЛ, с клубами», — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

Встреча прошла в Анталье (Турция) на стадионе «Титаник Мардан». В составе сборной России отличились Александр Соболев на 8-й минуте и Иван Обляков на 89-й. За национальную команду Кении отличились Энтони Акуму (16-я минута) и Масуд Джума (36-я минута).

Для сборной России матч с Кенией — четвертый 2023 году, завершившийся вничью. Ранее в этом году российская команда не смогла победить Катар, Египет-U23 и Иран — все три встречи завершились со счетом 1:1.