Осинькин о переходе РФС в Азию: «Не наша свадьба»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением о переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«В финансовом плане участие в Азиатской лиге по сравнению с европейской — две большие разницы. Поэтому стоит вопрос практики международных игр. В экономическом плане некоторые наши клубы в минусе. Мы не владеем всей ситуацией и здесь нет однозначного мнения.

Я увлекался только европейским футболом. Если смотреть как клубное участие в АФК, мы находимся на 11 месте и попасть в тройку нам будет сложно. Мы в этом сезоне не представляем себя наверху таблицы. Не про нас пока. Грубо говоря, не наша свадьба. Надо иметь в виду, что логистически это сверхсложный турнир и будет гораздо сложнее, чем европейский», — цитирует Осинькина Sport24.

Ранее глава РФС Александр Дюков заявил, что решение по вопросу о переходе в Азию будет принято 27 декабря.

В феврале нынешнего года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных турнирах.