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Осинькин о переходе РФС в Азию: «Не наша свадьба»

Осинькин поделился мнением о переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола
Руслан Минаев
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением о переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«В финансовом плане участие в Азиатской лиге по сравнению с европейской — две большие разницы. Поэтому стоит вопрос практики международных игр. В экономическом плане некоторые наши клубы в минусе. Мы не владеем всей ситуацией и здесь нет однозначного мнения.

Я увлекался только европейским футболом. Если смотреть как клубное участие в АФК, мы находимся на 11 месте и попасть в тройку нам будет сложно. Мы в этом сезоне не представляем себя наверху таблицы. Не про нас пока. Грубо говоря, не наша свадьба. Надо иметь в виду, что логистически это сверхсложный турнир и будет гораздо сложнее, чем европейский», — цитирует Осинькина Sport24.

Ранее глава РФС Александр Дюков заявил, что решение по вопросу о переходе в Азию будет принято 27 декабря.

В феврале нынешнего года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных турнирах.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-12-26-ne-nasha-svadba-osinkin-otsenil-plyusy-i-minusy-perekhoda-v-afk
Футбол
РФС
Игорь Осинькин
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