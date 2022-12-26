Турецкий журналист: «Если Россия перейдет в Азию, интерес к футболу потеряется»

Турецкий журналист Сияменд Качмаз поделился мнением о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Европа и Азия — две очень разные лиги. Когда на улице ты спрашиваешь кого-то по поводу европейских лиг, тебе сразу могут назвать больших футболистов. А по поводу Азии не думаю, что в России кто-то знает этот футбол. Вот я турок, смотрю футбол, но я тоже не знаю ничего про азиатский футбол, кто звезда. Никто не знает.

Если Россия перейдет в Азию, интерес к футболу потеряется, потому что в Азии футбол другой. Конечно, мир не только из Европы состоит, есть и другие страны и материки. Допустим: МЛС — интересная лига, Африка интересна. Но если Европа не берет к себе, что делать?! С другой стороны — Кубок мира 2026 года. Если так будет продолжаться, Россия с кем будет играть? Она пропустит квалификацию, и все. Это очень большая проблема. Решается сложный вопрос», — цитирует Качмаза Eurostavka.ru.

Ранее глава РФС Александр Дюков заявил, что решение по вопросу о переходе в Азию будет принято 27 декабря.

В феврале нынешнего года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных турнирах.