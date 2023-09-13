Гаджи Гаджиев: «Нечего привлекать в сборную футболистов, которые не хотят играть за Россию»

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев рассказал, что думает о призыве главного тренера национальной команды Валерия Карпина уезжать российским игрокам в Европу.

«Призыв Карпина уезжать нашим игрокам из РПЛ можно трактовать по-разному. С одной стороны, возможно, он считает, что здесь им ловить нечего. А с другой стороны, ну не хотите играть у нас — не надо, просить не будем. Лично я за вторую позицию. Нечего привлекать в сборную футболистов, которые не хотят играть за Россию. Какое бы ни было время, главное остается одно — Родину и родителей не выбирают», — цитирует Гаджиева RT.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. В сентябре 2023-го сборная России из игроков не старше 23 лет провела две игры с олимпийской командой Египта — 1:1 и 1:2. Другой состав российской сборной сыграл вничью с Катаром (1:1).